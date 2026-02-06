L'Incasòl converteix una antiga caserna de la Guàrdia Civil a Barcelona en 12 habitatges protegits

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha reconvertit l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) en 12 habitatges protegits, informa en un comunicat aquest divendres.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha destacat que aquesta operació, que contempla l'adequació de l'edifici, el canvi d'ús de les oficines i una millora de l'eficiència energètica, representa "un pas més en l'execució del Pla 50.000".
Les obres, que dirigirà Brezze Innovacion Arquitectos, s'han adjudicat a Serveis Integrals 360 Plus, duraran un any i suposaran una inversió de més de 942.000 euros (més IVA).
Un cop enllestits, els 12 habitatges passaran a mans de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que en gestionarà el lloguer de protecció.
En concret, les obres serviran per adequar a la normativa actual els 11 habitatges ja existents, a més del canvi d'ús de les antigues oficines de la caserna, que són a la planta baixa, de manera que l'edifici passarà a tenir quatre habitatges per planta, incloent la planta baixa.