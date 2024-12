L'impulsor de la candidatura Recuperem ERC Joan Segarra deixa el partit

Critica que Puigdemont i Junqueras volen instal·lar Catalunya en "el dia de la marmota"

BARCELONA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

Joan Segarra, un dels impulsors de la candidatura Recuperem ERC del congrés del partit amb el suport de Col·lectiu 1 d'Octubre, ha anunciat aquest dilluns que deixa el partit perquè "ja no representa" el que ell pensa.

"No vull ni puc formar part d'un partit que no reconec, que ha renunciat a tot el que em va fer sumar-m'hi i que ja no representa el que penso. Per coherència i tranquil·litat d'esperit, no vull continuar sent part d'aquest projecte", ha dit en una columna d'opinió a 'Catalunya Plural'.

Ha criticat que Recuperem ERC es va trobar amb "obstacles interns i externs" durant la campanya del congrés que van evitar, en la seva opinió, que obtinguessin prou avals per concórrer a la primera volta.

NOUS LIDERATGES

També ha qualificat de mala notícia que Junts i ERC continuïn liderats per Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, respectivament, perquè creu textualment que es volen aferrar al poder sense acceptar que s'haurien d'haver apartat: "Puigdemont i Junqueras pretenen instal·lar-nos en una mena de dia de la marmota", ha afegit.

El Col·lectiu 1 d'Octubre va demanar votar en blanc tant en la primera com en la segona votació del congrés per a la presidència d'ERC, una opció que va reunir el 3,7% i el 5,6% dels suports respectivament.