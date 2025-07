L'impost sobre el plàstic fa desaparèixer el 60% d'indústries de fleix a Espanya, segons la UFF

Demana derogar l'impost o normes que evitin la "competència deslleial" d'altres països

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -

L'impost sobre el plàstic implantat el 2023 ha provocat la desaparició del 60% de les indústries productores de fleix a Espanya, informa la Unió de Fabricants de Fleix (UFF) aquest diumenge en un comunicat.

Segons la UFF, queden quatre de les deu companyies del sector que hi havia a principis de segle: Plasticband, Comosa, Sorsa i Cyklop, totes a Catalunya.

L'impost grava amb 450 euros per tona la venda de fleix, polipropilè, polièster i tots els polímers verges, i ha suposat un augment del 20% en el preu del producte final, i implica encarir el transport i seguretat dels productes.

La Unió ha començat a contactar amb agents socials, empresarials, l'administració i grups parlamentaris per derogar aquest impost o establir normes i controls que evitin la "competència deslleial" de productes no regulats ni sostenibles procedents de tercers països tant de dins com de fora de la UE.

JORDI GUIMET

El portaveu de la UFF, Jordi Guimet, ha dit que aquest impost, encara que es presentés per fomentar la sostenibilitat, té un "afany recaptatori" i incrementa els costos del transport i afecta la competitivitat.

L'entitat veu "pràctica fraudulenta de certificacions falses que genera competència deslleial": al·lega que els fleixos exportats de tercers països no tenen certificacions (com RecyClass, Aenor o d'altres) i impacten molt ambientalment.