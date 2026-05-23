L'impacte turístic del Papa a Barcelona s'allargarà després de la seva visita, segons el sector

L'impacte a Montserrat serà "molt relatiu" a curt termini però pot augmentar la peregrinació
BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -
La visita del Papa LLeó XIV a Barcelona del 9 a l'11 de juny, tindrà un impacte en l'afluència de visitants a la capital catalana, el percentatge d'ocupació d'hotels i pisos turístics, i alces en els preus, encara que diferents representants del sector afirmen que l'efecte es notarà amb posterioritat a la visita.
El director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, explica que la visita és una bona notícia per a la ciutat tant pel reconeixement de la importància de Barcelona i el seu patrimoni, com per l'impacte a 'posteriori'.
Ha explicat en una entrevista a Europa Press que l'Església "té un seguiment a nivell universal" i el Papa és una autoritat l'agenda de la qual interessa a tot el món, per la qual cosa es preveu una assistència multitudinària en aquelles zones properes al recorregut del Pontífex.
Ha posat el focus també en les restriccions per les mesures de seguretat coordinades entre els diferents cossos de seguretat: "Hi haurà una afectació en totes les activitats econòmiques, ho hem d'entendre com a normalitat per aquesta visita".
HOTELS I PISOS
Segons dades compartides per ebooking.com, de moment, la visita del Papa Lleó XIV ha impactat en el preu dels allotjaments turístics, que registren un alça del 23,3% entre el 9 i 11 de juny (300 euros per nit) respecte a una setmana posterior (230 euros).
L'impacte no s'ha notat, no obstant això, en l'ocupació, amb un 90% de les habitacions a Barcelona ja reservades, per sota del 93% de l'ocupació durant l'última edició del Mobile World Congress, i un 2% més que la setmana següent a la visita de Lleó XIV.
Des d'Apartur, afirmen que l'ocupació dels pisos turístics legals a Barcelona durant els dies de la visita ha arribat a un 97%, amb una demanda principalment de famílies i grups de persones procedents d'altres punts d'Espanya i d'Europa.
La directora general d'Apartur, Marian Muro, ha explicat a Europa Press que aquesta modalitat ofereix espais més distesos en els quals diverses persones del mateix grup poden coincidir al mateix temps, així com una qualitat-preu enfront dels hotels.
Ha afegit que, des de finals de maig i durant juny, preveu que la ciutat estigui en "permanent activitat" gràcies a la confluència, juntament amb l'arribada del Papa, d'esdeveniments com la celebració del Primavera Sound o el Gran Premi de Fórmula 1.
Vueling ofereix durant la setmana del 8 al 14 de juny més de 2.800 vols cap a i des de Barcelona, uns 550.000 seients, la qual cosa la companyia assegura que "va en línia" amb les previsions d'una setmana normal de juny.
VISITA A MONTSERRAT
Fonts de l'Abadia de Montserrat, que és responsable de l'Aeri, els allotjaments, la restauració i el comerç de la pròpia Abadia, han explicat a Europa Press que l'impacte a curt termini d'aquesta visita "és molt relatiu" en un mes com a juny, en plena temporada alta, encara que sí pot provocar un augment de la peregrinació a Montserrat en el futur.
"En el nostre cas el Papa només ve un matí, a efectes públics, i per temes de seguretat durant el dia anterior tot ja queda molt restringit", per la qual cosa precisen que, encara que aquest dia rebin a més gent, l'impacte serà equilibrat.
Així mateix, argumenten que Montserrat té un límit de capacitat "que es regula per la seva pròpia naturalesa" i que, encara que hi hagi més volum de gent el dia de la visita, no es traduirà en major impacte econòmic, mentre que si el Pontífex els hagués visitat al febrer, l'impacte en l'afluència de pelegrins seria més pronunciat.
Pel seu costat, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) està encara treballant per determinar i definir el dispositiu de reforç, sobretot en el Cremallera de Montserrat, en funció de les previsions de mobilitat i seguretat que es determinin de forma coordinada amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).