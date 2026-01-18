L'illa de la Gomera registra un zero energètic encara que comença a restaurar-se la xarxa elèctrica

EUROPA PRESS/CABILDOGOMERA - Arxiu
SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de Canàries, Fernando Clavijo, ha avançat aquest diumenge que l'illa de la Gomera ha registrat un zero energètic a les 12.13 hores.
Clavijo, a través del seu compte oficial a 'X', ha assenyalat que a causa del succeït ha rebut una trucada de la ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen, i s'està fent un seguiment de la situació.
De totes maneres, ha indicat que "en aquests moments s'ha començat a restaurar la xarxa elèctrica" a la illa.
La Gomera ja va patir un zero energètic al juliol de 2023, produït llavors per un incendi en la Central Elèctrica del Palmar, a Sant Sebastià de la Gomera.