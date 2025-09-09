L'IEA avisa que la generació de riquesa a Catalunya "no es tradueix en benestar equivalent"

Apunta que la taxa d'atur juvenil és del 21,6% i que "continua" la bretxa de gènere al mercat laboral
BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -
L'Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA) ha presentat aquest dimarts al Palau Centelles l'Informe d'Autogovern 2024, en el qual alerta que la capacitat de generar riquesa de l'economia catalana "no es tradueix en benestar equivalent".
En un comunicat, l'IEA ha explicat que l'acte per presentar l'estudi ha estat presidit pel director del IEA Xavier Arbós, i ha comptat amb un col·loqui de la catedràtica d'Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona (UB) Núria Bosch i el catedràtic de Dret Administratiu de la UB Juli Ponce.
CONTEXT POLÍTIC
L'informe assenyala que el 2024 ha estat marcat per les negociacions sobre l'amnistia i la reforma del sistema de finançament català.
També indica que, segons els baròmetres del CEO, "una àmplia majoria de la ciutadania continua insatisfeta amb l'actual nivell d'autogovern i reclama més capacitat de decisió per a Catalunya".
SITUACIÓ ECONÒMICA
L'estudi apunta que l'economia catalana ha registrat un balanç positiu, ja que el PIB va créixer un 3,6%, per sobre de la mitjana espanyola i europea, i que les exportacions van superar per primera vegada els 100.000 milions d'euros.
No obstant això, l'informe explica que els bons resultats "no es tradueixen en benestar equivalent", i que la taxa d'atur juvenil és del 21,6% i que "continua" la bretxa de gènere al mercat laboral.
A més, apunta que el dèficit fiscal estructural, situat entre el 5,7% i el 8,5% del PIB català, "condiciona greument" el desenvolupament de Catalunya i explica el dèficit en infraestructures i serveis essencials.
FINANÇAMENT AUTONÒMIC
En la seva intervenció, Bosch ha dit que el sistema de finançament autonòmic "segueix situant Catalunya per sota de la mitjana en recursos malgrat ser una de les comunitats amb més capacitat fiscal", i ha destacat l'incompliment del principi d'ordinalitat.
També ha dit que la reforma del model de finançament "s'hauria de fer de forma gradual per arribar als objectius, vista la quantitat de recursos que estan en joc", i ha dit que la transferència de la gestió dels impostos, com l'IRPF, a Catalunya permetria major suficiència financera i proximitat al ciutadà.
Per la seva banda, Ponce ha abordat els reptes en matèria d'habitatge, i ha assenyalat que la profusió normativa i la falta de regulació de les cessions de curta durada generen inseguretat jurídica i dificulten l'accés a l'habitatge.
Ha destacat el desplegament del Pla territorial sectorial de l'habitatge i l'increment del parc d'habitatge protegit, però ha advertit que és necessari un marc normatiu "més estable" per garantir un dret efectiu a l'habitatge.