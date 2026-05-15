Lídia Arnau, nova presidenta de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat i president de l'Agència Catalana del Consum, Miquel Sàmper, ha nomenat Lídia Arnau presidenta de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC), informa la conselleria en un comunicat aquest divendres.
És doctora en Dret i professora agregada de Dret Civil a la Universitat de Barcelona (UB) des de l'any 2000, i membre de la Càtedra UB/ACC sobre Estudis de Consum i Resolució Alternativa de Litigis.
A més, és autora de publicacions i recerques especialitzades, entre les quals destaca la seva feina com a coordinadora de la primera recopilació sobre Dret Català de Consum.