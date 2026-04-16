L'Idescat estima que la població desocupada a Catalunya baixa un 7,8% interanual al març

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
La població desocupada a Catalunya ha baixat un 7,8% interanual al març i un 1,3% respecte al mes de febrer d'aquest mateix any, segons una estadística experimental de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).
Segons aquest estudi, la població desocupada se situa en els 350,4 milers de persones al març i la taxa d'atur en un 8,2%, mentre que la població ocupada arriba als 3.931,6 milers de persones al març, valor que representa un augment del 0,7% mensual i de l'1,4% interanual, amb una taxa d'ocupació del 56,5%, informa la Generalitat en un comunicat aquest dijous.
L'estimació mensual de la població activa també recull que la població activa se situaria en 4.282 milers de persones al març, amb una pujada del 0,5% mensual i del 0,6% interanual, que situa la taxa d'activitat en el 61,5% al març.
Aquesta estadística, que té l'objectiu de proporcionar estimacions mensuals de les principals magnituds del mercat de treball de Catalunya, combina informació de l'enquesta de població activa (EPA) amb indicadors mensuals d'afiliació a la Seguretat Social i d'atur registrat.
L'Idescat amplia així la secció d'estadístiques experimentals, des dels estàndards del Sistema Estadístic Europeu, i potencia la capacitat d'innovació de l'estadística oficial de Catalunya.