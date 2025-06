El líder suprem iranià subratlla que Iran "no accepta els atacs de ningú"

Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 23 juny (EUROPA PRESS) -

El líder suprem iranià, Alí Jamenei, ha publicat un curt missatge en el qual ha reivindicat que Iran "no accepta els atacs de ningú", en referència als bombardejos nord-americans sobre les instal·lacions nuclears iranianes, als quals ha respost Teheran atacant una base militar nord-americana a Qatar.

"No ataquem a ningú. No acceptem els atacs de ningú. No ens rendirem davant dels atacs de ningú. Aquesta és la lògica de la nació iraniana", ha publicat Jamenei en el seu compte oficial en farsi.

El text ve acompanyat de les etiquetes de text 'Besharat Fatá' --Bona Notícia de Victoria, nom oficial de l'atac iranià a Qatar-- i 'Alahu Akbar' --Al·là és el més gran--.

El missatge conté a més una imatge aparentment generada amb intel·ligència artificial que mostra unes suposades instal·lacions militars incendiades amb una bandera nord-americana atrotinada i també en flames.