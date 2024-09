El líder opositor veneçolà Edmundo González aterra a Madrid per rebre asil polític

MADRID, 8 set. (EUROPA PRESS) -

L'avió de les Forces Aèries Espanyoles que trasllada a Espanya Edmundo González ha aterrat poc abans de les 16 hores a la Base Aèria de Torrejón de Ardoz (Madrid), han informat fonts del Ministeri d'Afers Exteriors.

González, que viatja acompanyat per la seva esposa i pel secretari d'Estat d'Afers Exteriors i Globals, Diego Martínez Belío, ha estat rebut per la secretaria d'Estat per a Iberoamèrica i l'Español al Món, Susana Sumelzo.

A partir d'ara, començaran els tràmits per a la petició de l'asil, resolució de la qual, segons les mateixes fonts, "serà favorable en honor del compromís d'Espanya amb els drets polítics i la integritat física de tots els veneçolans i veneçolanes, especialment dels líders polítics".