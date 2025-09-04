El líder de 'Deport Them Now UE' va treballar en un centre de menors català

El Govern afirma que va treballar per a la Conselleria de Justícia fins al 8 de maig
BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -
Un dels presumptes líders del moviment 'Deport Them Now UE' (Deporteu-los ara UE) que va promoure la persecució a immigrants en Torre Pacheco (Múrcia) va treballar en un centre de justícia juvenil de la Generalitat, el Centre Educatiu de Justícia Can Llupià, a Barcelona, segons han explicat aquest dijous fonts del sindicat Sicap-Fepol a Europa Press.
Fonts de la Conselleria de Justícia han afirmat que aquesta persona va treballar pel Departament i que es "desconeixia el seu comportament en la seva vida privada, la seva pertinença a grups radicals i els seus actes presumptament delictius".
Concreten que va abandonar el lloc de treball en el Departament el 8 de maig --va ser detingut al juliol-- i, pel que fa al tractament de dades asseguren que la Conselleria "treballa i ha treballat sempre amb els màxims estàndards de protecció de dades que marca la legislació aplicable".
VA TREBALLAR EN QUATRE CAMINS
Les fonts sindicals consultades han explicat que en el centre de justícia juvenil "va poder tenir accés" a informació confidencial de menors migrants perquè treballava com a administratiu.
També han detallat que va treballar en el Centri Penitenciari Quatre Camins, a La Roca del Vallès (Barcelona) --la mateixa presó en la qual ara compleix presó provisional--, i en les oficines de la Conselleria de Justícia de la Generalitat.
En total, asseguren que va estar treballant "diversos mesos", que situen entre 2023 i 2025, encara que expliquen que quan va ser detingut feia ja un temps que no treballava a Justícia.
Des del sindicat expliquen que van descobrir els fets perquè quan va ingressar a la presó provisional en el Centre Penitenciari Brians 1, abans de ser traslladat a Quatre Camins, entre les seves pertinences portava dos carnets del departament.
"BRETXA DE SEGURETAT"
El sindicat ha remès una carta al conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, per sol·licitar que s'obri una investigació interna que permeti determinar si va usar aquestes ocupacions per accedir i extreure informació confidencial sobre col·lectius vulnerables, com a menors immigrants, i sobre funcionaris de presons.
Asseguren que el fet que acabés treballant en aquests llocs denota "una bretxa de seguretat" que posa en perill a les persones més vulnerables sota custòdia a Catalunya, uns fets que a més tenen rellevància penal si es demostra que va haver-hi una extracció de dades.
Des del sindicat temen que la informació, especialment la relativa als menors interns en el centre de justícia juvenil --alguns d'ells estrangers--, pugui ser utilitzada per grups neonazis amb "finalitats delictives".
"NEGLIGÈNCIA GRAVÍSSIMA"
"És inacceptable que un intern amb vincles amb el terrorisme neonazi tingui accés a informació personal de funcionaris i, encara més greu, a dades de menors vulnerables", ha manifestat el secretari general del sindicat, Miguel Pueyo, en el comunicat.
De confirmar-se aquesta filtració, subratlla que s'estaria "davant d'una negligència gravíssima que compromet la seguretat del personal i la dels menors sota la nostra protecció".
DETINGUT A MATARÓ
Aquest individu va ser detingut per la Guàrdia Civil el 14 de juliol a Mataró (Barcelona) per la seva presumpta participació en un delicte d'incitació a l'odi per liderar el grup 'Deport Them Now UE' que va difondre un comunicat a les xarxes socials encoratjant a les 'caceres' d'immigrants en Torre Pacheco.
Se li imputen presumptes delictes d'incitació a l'odi, pertinença a associació il·lícita per "cometre delicte discriminatori" i tinència il·lícita d'armes.