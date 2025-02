El líder dels nacionalistes flamencs tanca un acord per a una coalició de govern a Bèlgica

BRUSSEL·LES 1 febr. (EUROPA PRESS) -

Els partits involucrats en les negociacions per formar un govern de coalició a Bèlgica han arribat a un acord aquest divendres per trencar el bloqueig que té al país amb un executiu en funcions des de les eleccions de juny del passat any, segons ha informat el líder dels nacionalistes de Nova Aliança Flamenca (N-VA), Bart De Wever.

"'Alea iacta est' (la sort està tirada, en llatí)", ha asseverat en el seu compte d'X De Wever, encarregat pel rei Felip de Bèlgica de conduir les negociacions.

Adjunta a la publicació, el polític, que es perfila com el pròxim primer ministre del país en reemplaçament del liberal Alexander De Croo, ha compartit una imatge en la qual encaixa la mà del rei.

"De Wever va informar el rei sobre l'acord aconseguit aquesta tarda entre els socis de la futura coalició. La seva missió es perllongarà fins al nomenament del nou govern. La data de la juramentació s'anunciarà més endavant", ha afirmat per la seva banda el Palau Reial de Bèlgica.

L'acord, aconseguit després de tres dies de reunions a porta tancada, encara ha de ser formalment signat pels membres dels partits involucrats.

D'aquesta manera, De Wever concretarà les bases de la coalició amb els socialistes flamencs (Vooruit), els democristians de Flandes (CD&V) i de Valònia (Les Engagés) i amb els liberals francòfons (MR).

El pacte tancarà a priori un programa de govern per als següents cinc anys que deixi lligats assumptes clau com una reforma laboral pendent i canvis també en pensions i fiscalitat, així com partides pressupostàries.

"Tot és conegut ja i ha estat discutit durant mesos, és temps de tancar-ho", va instar De Wever en unes declaracions a la premsa a primera hora del dilluns per subratllar que els negociadors estan arribant a "la meta".

En les eleccions federals del juny passat, la N-VA va ser la formació més votada amb el 16,7 per cent dels sufragis en tot el país, per davant de la ultradreta de Vlaams Belang. A Valònia va triomfar l'MR, amb un 10,3 per cent del total dels vots.

El sistema belga en què les famílies polítiques tenen partits mirall a Flandes i Valònia fa que l'executiu federal depengui de complexes coalicions.