Liciten les obres de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines (Barcelona) per 48 milions

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha licitat les obres de la variant de la C-59, que permetrà alliberar de trànsit l'interior de Sant Feliu de Codines (Barcelona), per un import de 48 milions d'euros.
Es preveu que les obres comencin a la primavera i tinguin un termini d'execució de 30 mesos, segons ha informat la Generalitat aquest dijous en un comunicat.
La nova via tindrà una longitud de 4 quilòmetres i discorrerà per l'oest del casc urbà.
A gran part del recorregut, la secció de la carretera serà de dos carrils més un tercer carril en sentit Moià (Barcelona) per facilitar els avançaments als trams amb més pendent.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assegurat que aquesta actuació "millorarà la mobilitat, la seguretat vial i la traça urbana".