Liciten les obres per adequar el pas de vianants i bicis a l'N-340 i posar pantalles a l'A-7 a Tarragona

TARRAGONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha licitat per 9,1 milions d'euros un contracte per adequar el pas de vianants i bicis a l'N-340 i instal·lar pantalles antisoroll a l'A-7 a Tarragona, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat.
En concret, es preveu la construcció d'un carril de vianants i bicicletes a l'N-340 entre l'enllaç amb l'autovia A-7 al nord-est de Tarragona i el límit del municipi de Tarragona amb Altafulla.
També es construirà un carril per a vianants i bicicletes a la carretera N-340 a l'entorn del pont del riu Francolí i es posaran pantalles acústiques als dos marges de l'autovia A-7 al primer cinturó de Tarragona.
Aquestes actuacions s'emmarquen en el conveni subscrit entre el Ministeri i l'Ajuntament de Tarragona pel qual se cedeixen al municipi fins a 15 quilòmetres, repartits en diversos trams de les carreteres N-340, N-340A i T-11, amb una inversió d'uns 13 milions d'euros.
L'anunci corresponent es publicarà pròximament en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).