Licitat el projecte per construir dues rotondes a Calders (Barcelona)

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha licitat la redacció del projecte constructiu de dues rotondes en el municipi de Calders (Barcelona) per valor de 121.244 euros.
El termini de redacció serà de deu mesos i les ofertes poden presentar-se fins al proper 10 de setembre, segons ha informat aquest dimecres la Generalitat en un comunicat.
Les rotondes estaran situades al pas de la carretera N-141c, que connecta Calders amb les localitats de Navarcles i Moià (Barcelona).