Licitat el manteniment a Catalunya de 562 quilòmetres de carreteres estatals per 144 milions

MINISTERIO DE TRANSPORTES
BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha licitat la conservació i explotació de 562 quilòmetres de la xarxa de carreteres de l'Estat (RCE) a Catalunya per 143,56 milions d'euros, informa en un comunicat aquest dimarts.
S'han posat a licitació dos contractes que inclouen cinc lots per actuar a carreteres de les quatre províncies, que inclouen el manteniment de gran part del traçat de l'AP-7 i l'AP-2, a més de la B-30 i la reparació d'algunes estructures, amb una durada màxima de 5 anys i una possible pròrroga de 9 mesos.
A Barcelona s'han licitat dos trams de l'AP-7 i un de la B-30, a més d'enllaços entre les dues vies, i a Girona un tram de l'AP-7 i els seus enllaços, a més de la reparació del ferm amb percolador a l'AP-7 entre els quilòmetres 4,2 i 0,5 a la calçada amb sentit decreixent.
De cara a Tarragona s'ha licitat la conservació de diverses vies, incloent un tram de l'AP-7 i un altre de l'AP-2, i substituir la tanca de tancament deteriorada a diversos punts de l'AP-2 al tram Cabra del Camp-Banyeres del Penedès.
A Lleida s'ha licitat un tram de l'AP-2 i la substitució de la tanca de tancament deteriorada a diversos punts de l'autopista AP-2, dins el tram Lleida-Soses.