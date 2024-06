Licitat l'estudi per millorar l'N-240 entre les Borges Blanques i Lleida

LLEIDA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha aprovat provisionalment l'estudi informatiu per millorar la capacitat i funcionalitat de 19,5 quilòmetres de la carretera N-240, entre l'enllaç de l'AP-2 amb la C-233 a les Borges Blanques i la variant sud de Lleida.

En un comunicat aquest dimecres, el Ministeri ha explicat que les obres han de millorar la funcionalitat, les condicions de circulació i la seguretat vial de la carretera, "augmentant la capacitat del tram per millorar les condicions d'explotació".

D'aquesta manera, es preveu millorar la connectivitat entre l'N-240 i l'AP-2, i "prestant especial atenció a la travessia de Juneda i a la gran densitat d'accessos a la carretera N-240 des de les finques confrontants".

Per això, s'han analitzat 15 alternatives i la més adequada aposta per construir un primer tram d'11 quilòmetres de nou traçat per connectar l'AP-2 amb l'N-240 i ampliar l'actual carretera N-240 a 8,5 quilòmetres, plantejant seccions de tres i quatre carrils en tots dos trams.

Malgrat la supressió del peatge a l'AP-2 s'ha reduït el tràfic a l'N-240, tot i que manté nivells de tràfic rellevants, per la qual cosa el Govern central veu necessària l'actuació per millorar les condicions de circulació i seguretat vial.