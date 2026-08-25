Licitades obres de reparació al pont sobre el riu Llobregat d'Empordà a La Jonquera (Girona)

MINISTERIO DE TRANSPORTES
GIRONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha licitat per 370.000 euros unes obres de reparació del pont sobre el riu Llobregat d'Empordà al quilòmetre 778,5 de la carretera N-2 al seu pas per La Jonquera (Girona).
Els treballs consistiran en un cèrcol perimetral per "protegir la fonamentació" i en el seu posterior recalç, segons ha informat aquest dimarts el ministeri en un comunicat.
A més, se substituirà l'estructura existent, conformada per la volta original i successives ampliacions, per una llosa superior de formigó armat de cantell de 0,60 metres, suportat per micropilotes que s'encasten a la roca.