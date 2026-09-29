Licitades "dues estructures clau" per al tramvia del Camp de Tarragona per 14,4 milions

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
TARRAGONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha licitat "dues estructures clau" per a la implementació del tramvia del Camp de Tarragona per 14,4 milions d'euros, informa en un comunicat aquest dimarts.
En concret, s'ha licitat la construcció d'un viaducte a l'avinguda Ramon d'Olzina de Vila-seca (Tarragona) i un pas inferior de vianants per garantir l'accés a l'estació.
La consellera Sílvia Paneque ha explicat que aquestes estructures donaran continuïtat a la plataforma tramviària i ha explicat que la singularitat d'aquestes obres està "en la necessitat d'intervenir sobre una infraestructura ferroviària en servei".
Està previst que les obres comencin durant la primavera, amb un termini d'execució de 15 mesos, i les licitacions inclouen els treballs complementaris associats.
La Conselleria ha explicat que durant aquest any impulsarà la resta de contractes per completar la primera fase del tramvia.