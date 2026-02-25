Licitada la remodelació del vestíbul de l'estació de Glòries de l'L1 del Metro de Barcelona

BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori de la Generalitat ha licitat les obres per completar la remodelació de l'estació de Glòries de l'L1 del Metro de Barcelona, informa en un comunicat aquest dimecres.
Els treballs tenen un pressupost d'1,6 milions d'euros i contemplen la tercera i última fase de les actuacions d'ampliació de l'accés des del carrer Badajoz i de connexió amb el Museu del Disseny.
S'haurà de remodelar el vestíbul, ampliar-ne la superfície, instal·lar una escala mecànica i dues escales fixes laterals, ampliar les escales fixes, fer nous acabats i mobiliari, adequar la senyalística i les instal·lacions i renovar la il·luminació.