Licitada la redacció de l'estudi per a la primera fase de l'Eix Transversal Ferroviari

BARCELONA, 19 ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha licitat a través de l'empresa pública Ifercat la redacció de l'estudi per a la construcció de la primera fase de l'Eix Transversal Ferroviari (ETF), la línia mixta d'alta velocitat i transport de mercaderies que unirà Lleida i Girona, amb un ramal cap a Barcelona.
L'estudi té un import d'1,1 milions d'euros i s'elaborarà en un termini de 28 mesos, segons ha informat aquest dimecres l'executiu català en un comunicat.
El projecte definirà el traçat de la línia, analitzarà la seva viabilitat, n'estimarà els costos, avaluarà el seu impacte ambiental i establirà les bases tècniques per a futurs projectes constructius de l'Eix, que compta amb una reserva de sòl en tot el seu traçat.
La primera part de l'estudi analitzarà la situació global de l'encreuament de Catalunya en direcció Europa dels trens de mercaderies procedents dels corredors Mediterrani i de l'Ebre, i la segona definirà amb detall el traçat de la primera fase de l'eix ferroviari, que contempla unir Lleida amb Barcelona passant per Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Igualada i Martorell.
La segona fase constructiva de la línia ferroviària, l'estudi de la qual encara no s'ha licitat, enllaçarà Igualada amb Girona passant per Manresa i Vic.
DESENVOLUPAMENT "ESSENCIAL"
El desenvolupament de l'ETF "és essencial per configurar un nou corredor ferroviari central que permeti desviar part del tràfic, facilitant una nova ruta per al transport de mercaderies i per a la circulació de l'alta velocitat", ha afirmat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
"Aquesta necessitat es fa encara més evident amb la implantació de l'ample internacional al Corredor Mediterrani i la modernització del corredor de l'Ebre", ha afegit la consellera.
El projecte es remunta a l'any 2003 amb la idea de replicar la ruta de l'autovia C-25, també coneguda com Eix Transversal, i la Generalitat no el va acabar executant malgrat que al 2010 es va aprovar el pla director urbanístic i es va establir la reserva de sòl per al seu traçat.