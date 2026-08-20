Licitada per 9,57 milions la rehabilitació d'una part de la Ronda Litoral (Barcelona)

MINISTERIO DE TRANSPORTES
BARCELONA 20 ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha licitat per 9,57 milions d'euros el contracte d'obres per a la rehabilitació del viaducte del Morrot, situat entre els quilòmetres 12,3 i 13,8 de la carretera Ronda Litoral (Barcelona), informa en un comunicat aquest dijous.
Aquest viaducte està format per dues estructures d'uns 300 i 850 metres, separades per un tram de mur d'uns 295 metres, sota el qual es troben les platges de vies ferroviàries del Morrot, que funcionen com una estació terminal de mercaderies del Port de Barcelona.
L'objectiu de les obres passa per corregir les deterioracions existents i restituir les condicions estructurals, funcionals i de durabilitat, millorant les condicions de seguretat i conservació de la infraestructura.
Entre altres, els treballs restituiran les condicions de suport, es renovaran el ferm i els sistemes de contenció, es millorarà el drenatge i es construirà un apartador d'emergència en la calçada dreta.
L'actuació s'emmarca dins del programa de conservació i manteniment de la Xarxa de Carreteres de l'Estat, pel qual el Ministeri de Transports ha invertit més de 300 milions d'euros des de juny de 2018 a la província de Barcelona.