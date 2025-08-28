Licitada per 6,2 milions la renovació de 31 quilòmetres a la via Zaragoza-Lleida-Tarragona

BARCELONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, a través d'Adif, ha licitat per 6,2 milions d'euros la renovació del tram de via de 31 quilòmetres comprès entre Selgua (Osca) i Lleida, que forma part de la línia Zaragoza-Lleida-Tarragona.
L'actuació "reforçarà la fiabilitat del traçat tant per a trens de viatgers com de mercaderies, atès que es tracta d'una de les línies amb major trànsit de càrrega i per la qual està previst que circulin serveis d'autopista ferroviària", informa el Ministeri aquest dijous en un comunicat.
Per a això, Adif desplegarà en aquest tram 44.324 travesses noves, i de majors prestacions que reforcen els paràmetres de geometria de la via millorant la seva estabilitat i alineació i redundant per tant en les condicions de confort i fiabilitat per a les circulacions.
L'actuació es completa amb ajustos en la geometria de la via, i la resta d'elements que la componen (balasto i carril).
L'actuació se suma a les ja impulsades per renovar la xarxa ferroviària convencional a l'Aragó i Catalunya, fomentar el transport de mercaderies i unir la línia al tràfic internacional, que s'estima implicaran una inversió global de 355,7 milions d'euros.