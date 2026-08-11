Licitada l'obra de pacificació de l'N-II i un carril bici a Mataró (Barcelona) per 8,9 milions

CONSELLERIA DE TERRITORIO
BARCELONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha licitat, per 8,9 milions d'euros, les obres de pacificació de l'N-II i la creació d'un carril bici al seu pas per Mataró (Barcelona), informa el departament aquest dimarts en un comunicat.
Es preveu que les obres comencin aquest hivern i tinguin una durada de 18 mesos: "Transformem l'N-II per afavorir la seguretat, la mobilitat local i la integració urbana, i connectem de forma segura els diferents nuclis amb mobilitat activa", ha dit la consellera Sílvia Paneque.
Aquesta actuació s'emmarca en el desplegament del Conveni Maresme, "que transformarà la mobilitat en aquest àmbit, amb una especial atenció al corredor de l'N-II i la C-32", ha afegit.
La transformació de l'N-II en un eix cívic significa la pèrdua de condició de carretera per integrar-se en una via de caràcter urbà i, en total, es transformaran més de 40 km en 16 termes municipals amb una inversió prevista de 180 milions.
Actualment, l'N-II presenta trams que poden aconseguir els 30.000 vehicles diaris, mentre que en altres punts el tràfic és inferior a 10.000, i les estimacions indiquen que la connectivitat de la C-32 i la pacificació de l'N-II podria reduir fins a 10.000 vehicles diaris addicionals en els trams amb major intensitat de tràfic.