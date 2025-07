Licitada la instal·lació de tancaments de seguretat a la línia de tren del Maresme (Barcelona)

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -

Adif ha adjudicat la instal·lació de nous tancaments que reforçaran la protecció de la infraestructura de la línia d'ample convencional Barcelona-Mataró-Maçanet per 2,7 milions d'euros, informa en un comunicat aquest dimarts.

L'actuació contempla l'execució de 3,6 quilòmetres de tanques a tres punts diferents de la línia al seu pas pels termes municipals de Premià de Mar, Vilassar de Mar i Cabrera de Mar (Barcelona).

Els tancaments urbans seran de quatre tipologies en funció de les zones, resistents i amb altes prestacions de durabilitat i impermeabilització del traç ferroviari.

L'actuació incrementa les condicions de seguretat, tant per als ciutadans com per a les circulacions ferroviàries, i dissuadeix d'intrusions i trànsits indeguts per les vies.

A més a més, evita la creació de passos viciosos a zones molt poblades i concorregudes en determinades èpoques, especialment a l'estiu.