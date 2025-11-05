La licitació pública d'obres a Catalunya s'incrementa un 6,6% fins al setembre

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
La licitació pública d'obres va arribar als 2.903,6 milions d'euros a Catalunya entre gener i setembre, un 6,6% més que en el mateix període de l'any anterior, informa aquest dimecres la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC).
Aquest augment de la licitació ha estat liderat per la Generalitat, que l'ha incrementat un 14,6%, i les administracions locals, amb un 5,6% més, mentre que la del Govern central ha disminuït un 8,7%.
L'obra civil va registrar un increment de la licitació del 19,1%, fins als 1.522,7 milions, amb l'augment més destacat en les obres ferroviàries (+131%) i les obres portuàries (+92,3%).
La licitació en edificació va disminuir un 4,5%, liderada per la residencial (-12,8%), "que ja partia d'uns nivells baixos de licitació" i va sumar 106,23 milions fins al setembre.
Els organismes que més van licitar van ser Infraestructures.cat, amb 506,2 milions; Bimsa, amb 156,9 milions, i l'Autoritat Portuària de Barcelona, amb 156,4 milions.