L'ICGC ofereix 8 visors amb dades i informació per conèixer l'estat del litoral català

BARCELONA 22 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha posat a la disposició de la ciutadania 8 visors amb dades i informació sobre l'estat del litoral català.
"Els interessats poden consultar dades rigoroses i científiques sobre l'evolució de les platges, la geomorfología de la costa, l'impacte dels temporals, la perillositat en diferents trams, el comparador de la costa al llarg del temps i les zones susceptibles de quedar inundades per l'augment del nivell del mar", ha explicat el Govern en un comunicat aquest diumenge.
Els visors s'han presentat en la segona jornada de 'Els reptes de la gestió del litoral' organitzada per l'ICGC i que ha debatut sobre els desafiaments "complexos" de la costa catalana, com l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals, la regressió de les platges o la convivència de diferents usos en un espai limitat.