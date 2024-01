L'ICGC i el Conselh d'Aran (Lleida) participen en un projecte europeu per investigar l'ús de la geotèrmia

LLEIDA, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i el Conselh Generau d'Aran han entrat a participar en un projecte europeu per estudiar l'ús d'energia geotèrmica com un "pilar per construir al seu al voltant sistemes energètics 100% renovables".

El projecte es desenvoluparà entre mitjans d'aquest any i fins al 2028 i compta amb un pressupost de 5,6 milions d'euros i onze socis de sis països diferents, informa la Generalitat en un comunicat d'aquest dimecres.

L'ICGC s'encarregarà de construir models dinàmics de xarxes de calor i fred basades en geotèrmia superficial i combinades amb altres renovables.

L'energia geotèrmica aprofita la calor del subsòl per escalfar o refredar edificis i generar electricitat i, en el cas de la superficial, fa servir bombes de calor alimentades amb electricitat que pot tenir origen fotovoltaic.

El projecte estudiarà els aspectes tècnics i econòmics de la geotèrmia superficial i la fotovoltaica, a més de l'emmagatzematge d'energia tèrmica al subsòl.