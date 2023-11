L'ICF i Tech Barcelona s'alien per impulsar el finançament del sector tecnològic i digital

BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Català de Finances (ICF) i Tech Barcelona han signat un acord per incrementar el coneixement de les solucions de finançament existents i impulsar el finançament del sector tecnològic i digital de Barcelona.

En un comunicat conjunt aquest dilluns, han explicat que l'acord "consolida la relació de la banca pública de promoció de Catalunya amb el teixit empresarial de la ciutat".

El conveni preveu la col·laboració en promocionar iniciatives, programes i esdeveniments tecnològics i digitals, organitzar tallers i grups de treball i participar en actes com el Tech Spirit Barcelona i el 4 Years From Now (4YFN).

La consellera delegada de l'ICF, Vanessa Servera, ha definit l'acord com "una aliança estratègica" per fer més sòlida la relació de l'entitat amb el sector.

El CEO de Tech Barcelona, Miquel Martí, ha afirmat que l'ICF "ha estat i és un agent clau en el desenvolupament de l'ecosistema tecnològic català".