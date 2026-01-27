L'ICF finança amb 3,5 milions l'empresa familiar d'electrònica Salicru

BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Català de Finances (ICF), el banc públic de promoció de la Generalitat, ha finançat amb 3,5 milions d'euros l'empresa familiar d'electrònica Salicru, han explicat en un comunicat aquest dimarts.
Fundada el 1965 i amb seu a Santa Maria de Palautordera (Barcelona), l'empresa familiar està especialitzada en la fabricació de sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI), que protegeixen els equips electrònics de talls elèctrics, caigudes de tensió o sobretensions.
L'objectiu d'aquest finançament passa per impulsar la reindustrialització, l'expansió de les instal·lacions productives i la digitalització dels processos, la qual cosa li permetrà créixer a escala internacional.
Segons la consellera delegada de l'ICF, Vanessa Servera, finançar projectes de creixement industrial i exportació internacional forma part de l'ADN del banc, mentre que el director general de Salicru, Antoni Garriga, ha valorat que la inversió és una "oportunitat clau en un moment clau, a més d'una aposta del territori cap al territori".
Des de la seva fundació, l'empresa, que dona feina a 400 persones, ha desenvolupat un equip d'enginyeria que l'ha convertit en "el líder del mercat espanyol" en el sector de l'equipament d'electrònica de potència, explica el comunicat, per garantir un subministrament elèctric continu, net i fiable.