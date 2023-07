L'ICF finança 183 empreses per 115,5 milions els darrers 3 anys a Tarragona

TARRAGONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Català de Finances (ICF) ha finançat 183 empreses i entitats del Camp de Tarragona per un import total de 115,5 milions d'euros durant els darrers tres anys, ha informat en un comunicat aquest dijous.

La companyia financera pública ha donat a conèixer les dades d'activitat durant la Trobada pel Creixement Econòmic Sostenible a Vila-seca (Tarragona), acte que ha inaugurat la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas.

L'ICF ha formalitzat 215 operacions, de les quals el 93% van ser per a emprenedors i pimes; el 41% per a empreses dels sectors de comerç, turisme i transport; el 13% per a educació, cultura i esports, i el 12% per a les indústries manufactureres.

Mas ha alertat que el creixement econòmic sostenible és, en les seves paraules, l'única via transitable actualment, "perquè un món en què el creixement no és sostenible ja no serà vàlid ni per a les empreses, ni per al país, ni per al planeta".

Per la seva banda, la consellera delegada de l'ICF, Vanessa Servera, ha afirmat que es comprometen "a fer el possible per acompanyar" els projectes importants de les empreses del Camp de Tarragona, i a donar-los resposta en menys de 30 dies.