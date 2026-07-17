L'ICF finança 120 negocis amb la seva línia de préstecs bonificats per a comerços

BARCELONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Català de Finances (ICF) ja ha finançat 120 negocis a través dels seus préstecs bonificats ICF Lidera Comerç, destinats a impulsar inversions que afavoreixin el creixement i la competitivitat d'empreses del comerç, la restauració i els serveis.
La línia, impulsada per l'ICF i la Conselleria d'Empresa i Treball, ha exhaurit en aquests moments el 72% dels recursos disponibles i es mantindrà oberta fins a l'esgotament dels fons, informa la Generalitat en un comunicat aquest divendres.
Des que es va posar en marxa, s'han mobilitzat 11,5 dels 16 milions d'euros amb els quals es va dotar la línia, que s'adreça a autònoms i pimes del comerç, la restauració i els serveis amb més de 4 anys d'antiguitat.
La consellera delegada de l'ICF, Vanessa Servera, ha destacat "les condicions preferents" d'aquests préstecs per a tots els negocis en aquests àmbits que desitgin impulsar noves inversions.
Els préstecs ICF Lidera Comerç tenen un tipus d'interès fix del 0,95% gràcies a la bonificació de 3 punts percentuals de la Conselleria a través de la Direcció General de Comerç i l'import oscil·la entre els 25.000 i els 150.000 euros, amb terminis de fins a 7 anys, que inclouen un període de carència d'un any.