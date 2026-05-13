L'ICF concedeix un préstec de 2,6 milions a Àuria per a la construcció d'una residència

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
L'Institut Català de Finances (ICF) ha concedit un préstec de 2,6 milions d'euros a Àuria per a la construcció d'una residència per a persones amb discapacitat intel·lectual, informen en un comunicat conjunt aquest dimecres.
Les obres consisteixen en la rehabilitació d'un edifici situat al centre històric d'Igualada (Barcelona) que comptarà amb 21 places i un local per a serveis d'inserció laboral, activitats de lleure, projectes formatius i un punt d'atenció ciutadana.
Està previst que la residència entri en funcionament el 2027 i el projecte contempla l'ampliació de l'edifici en una segona planta i la implementació de millores estructurals i tecnològiques.
El finançament, que cobreix la compra de l'immoble i part de la reforma, és un préstec ICF Equipaments Socials, que ofereix "condicions avantatjoses" per la bonificació del tipus d'interès per part de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat.
Àuria ha concebut el projecte com "una llar on es garanteix la qualitat de vida, dignitat i privadesa de les persones".