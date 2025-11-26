L'ICF concedeix 1,5 milions al projecte de digitalització circular de Grupo Construcía

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Català de Finances (ICF) finança amb 1,5 milions d'euros el projecte de digitalització circular de Grupo Construcía mitjançant un préstec ICF Ecoverda, informa en un comunicat aquest dimecres.
L'operació dona suport a les inversions estratègiques de la companyia en la seva plataforma digital i en diversos programaris avançats, que han permès obtenir indicadors clau per mesurar l'impacte i l'eficiència de les obres.
També han facilitat la implementació d'un nou sistema de traçabilitat que garanteix que tot el procés de construcció de qualsevol estructura "sigui sostenible i permeti la reutilització dels materials amb el pas dels anys".