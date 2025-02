L'ICF augmenta un 78% la concessió de préstecs i avals a la Catalunya Central

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Institut Català de Finances (ICF) va incrementar un 78% les operacions de préstecs i avals a la vegueria de la Catalunya Central el 2024, tancant 158 operacions de finançament, mentre que el 2023 en va fer 89.

El nombre de clients de la banca pública de promoció també ha augmentat un 65% fins als 139, respecte als 89 del 2023, i l'import del finançament en aquest territori català s'ha incrementat un 21% fins als 37.2 milions d'euros, quan el 2023 la seva activitat va arribar als 30.8 milions, informa aquest dimecres en un comunicat.

L'entitat financera pública ha compartit aquestes dades en la Trobada Empresarial amb l'ICF organitzada per la banca pública de la Generalitat a Manresa (Barcelona) i que ha reunit al voltant de 200 representants d'empreses, entitats i agents econòmics del territori.

La clausura de la jornada ha estat a càrrec de la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, que ha posat en valor la feina feta de l'ICF en els seus 40 anys d'existència i com ha contribuït a "generar prosperitat a Catalunya" a través de finançar projectes empresarials per a pimes i autònoms.

Per Romero, el paper de l'ICF "no és competir amb la banca privada, sinó complementar-la" i impulsar projectes empresarials en les seves etapes inicials i en sectors estratègics per a Catalunya com el tecnològic, l'agroalimentari o l'energètic, entre d'altres.