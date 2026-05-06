L'ICAB reunirà l'advocacia internacional per abordar la situació de l'habitatge a la UE

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) reunirà el pròxim 8 de maig a la seva seu l'advocacia internacional amb motiu de la celebració de les Trobades de Barcelona-Memorial Jacques Henry per abordar la situació de l'habitatge a la Unió Europea, ha informat l'entitat en un comunicat aquest dimecres.
L'acte, que serà presentat per la degana de l'ICAB, Cristina Vallejo, i pel president de la Fédération des Barreaux d'Europe (FBE), Michael Griem, comptarà amb la participació de l'eurodiputat Borja Giménez, ponent de la Comissió especial sobre la crisi de l'habitatge a la UE, que facilitarà dades i propostes de solucions per a un habitatge digne.
En la primera de les dues sessions s'abordarà l'evolució de la regulació de l'habitatge i els mitjans legals, mentre que la segona versarà sobre la regulació i les perspectives institucionals i transfrontereres.