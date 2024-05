L'Icab presenta el retrat de la seva exdegana Maria Eugènia Gay

Collboni augura que ella sabrà reformar la Carta Municipal de Barcelona



BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

La segona tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, ha assistit aquest dimarts a la presentació del seu retrat institucional com a exdegana del Col·legi d'Advocats de Barcelona (Icab), obra de Jordi Diaz Alamà.

Gay, que va ser degana des de 2017 fins a 2022, ha assistit a l'acte al Palauet Casades de l'Icab, on han estat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president del TSJC, Jesús María Barrientos; el líder del PSC, Salvador Illa, i representants dels cossos de seguretat.

El degà, Jesús M. Sánchez, ha dit que Collboni i Illa ("espero que sigui president") són exemples de polítics que escolten els problemes de l'advocacia.

També ha afirmat que l'auditori replet i la importància dels assistents reflecteix la importància de la seva antecessora: "Eugènia va canviar aquest col·legi", també per la igualtat.

JAUME COLLBONI

Collboni ha mostrat el seu respecte a Gay i ha recordat que Gay va estar en el seu propi acte d'imposició de toga "en 2005 o 2006".

A més, a la sala on s'ha fet l'acte aquest dimarts es va fer el seu primer acte de candidatura.

Ha afirmat que Gay té calma, empatia, capacitat de càlcul "i un optimisme a prova de bombes", i que molts membres del seu govern municipal procedeixen del Dret, perquè tenen consciència que les lleis igualen.

Sobre el pas de Gay a la política, ha dit que ell mateix va tenir a veure, perquè ell va entendre que ella "té fusta de política".

Li ha encarregat la reforma de la Carta Municipal de Barcelona: "serà una tasca complicada" que requereix els consensos que ella sap fer i els coneixements jurídics que té, i ha afegit que ella ho farà molt bé.

MARIA EUGÈNIA GAY

L'exdegana ha agraït l'assistència de tots i de pare, el jurista Eugeni Gay, el seu "mentor".

Ha saludat també a Illa per "posar l'acord i el consens" per iniciar una etapa a Catalunya, ha dit.

I s'ha mostrat satisfeta del seu pas per l'Icab i les reformes impulsades, com la igualtat i el suport al torn d'ofici.

Ha afegit que la seva carrera com a advocada i com política es regeix per la defensa dels drets humans.

EUGENI GAY

Entre els assistents també han estat molts membres del sector de l'advocacia, inclòs el seu pare, Eugeni Gay, que també va ser degà de l'Icab (1989-1997), a més d'antic vicepresident del Tribunal Constitucional.

Eugeni Gay ha defensat l'ordenament jurídic i el paper de l'advocat i ha demanat a la seva filla, ara en la política, ser conscient que "no hi ha cap plaer si no hi ha servei" al ciutadà i si no hi ha compromís amb el promès als electors.

La primera degana dona de l'Icab, Silvia Giménez-Salines, ha destacat de Maria Eugènia Gay la seva lleialtat i ha recordat els anys en què Gay va recolzar la seva candidatura.