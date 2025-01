L'ICAB demana afegir una clàusula al Codi Penal per canviar contractes en situacions excepcionals

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -

L'advocacia ha presentat aquest dijous al matí a la seu de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) una proposta legislativa per modificar l'article 1258 del Codi Civil espanyol i introduir la clàusula 'Rebus Sic Stantibus' en l'ordenament jurídic amb la finalitat de solucionar problemes contractuals generats per situacions de força major com la pandèmia o la dana, segons ha informat l'ICAB en un comunicat.

La clàusula 'Rebus' és un principi general del dret contractual que flexibilitza el principi del 'Pacta Sunt Servanda', de manera que es permet la modificació de les clàusules d'un contracte quan, pel transcurs del temps, apareguin certes circumstàncies que no van ser previstes en el moment de ser redactat.

L'acte institucional ha estat presidit pel degà de l'ICAB, Jesús María Sánchez, que ha manifestat que "és urgent i necessària la regulació de la clàusula 'Rebus Sic Stantibus' en l'ordenament jurídic, ja que aquest instrument permetria adaptar econòmicament els contractes a realitats que són, per naturalesa, imprevisibles i garantir així un equilibri just entre les parts afectades per situacions de força major".

El degà ha afegit que la manca de regulació de la clàusula 'Rebus' suposa una "anomalia" que allunya l'ordenament jurídic espanyol d'altres del seu entorn, com els de Portugal, França, Itàlia, Alemanya o els Països Baixos, on aquest principi sí que està regulat.

Sánchez ha recordat que el 2020 ja es va presentar una proposta legislativa davant els grups parlamentaris del Congrés que no va ser aprovada i ha dit que "el Codi Civil Català és un dels més moderns i flexibles d'Europa" motiu pel qual espera que, en un termini raonable, en les seves paraules, es pugui introduir aquesta figura jurídica.