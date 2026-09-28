L'ICAB comença aquest dilluns un cicle de conferències sobre la pobresa en la infància

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 set. (EUROPA PRESS) -
L'Observatori dels Drets de les Persones de l'Il.lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), presidit per l'advocada i degana emèrita de l'ICAB, Sílvia Giménez-Salinas, comença aquest dilluns un cicle de conferències per abordar com afecta la pobresa en els infants.
Giménez-Salinas presentarà el cicle de conferències, que comença amb la sessió titulada 'Infància i pobresa: un repte per als drets de la infància' a les 18.30 hores, informa en un comunicat.
Per analitzar aquesta qüestió, l'Observatori ha convidat el president del Consell Econòmic i Social d'Espanya (CES), Antón Costas.
A continuació, tindrà lloc una taula rodona en la qual intervindran la síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas; el sots-director general de la Fundació La Caixa, Marc Simón, i la responsable de l'àrea social, anàlisi i incidència de Càritas, Amèlia de Juan.
L'acte tindrà lloc aquesta tarda al Pati de les Columnes de la seu de l'ICAB al carrer Mallorca de Barcelona.