L'ICAB celebra que per primera vegada el TS i el CGPJ estiguin "encapçalats per una dona"

BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha felicitat la magistrada catalana Isabel Perelló pel seu nomenament aquest dimarts com a nova presidenta del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem (TS) i ha celebrat que "per primera vegada les dues institucions estaran encapçalades per una dona".

Jutgesses i Jutges per a la Democràcia, associació de la qual Perelló és membre, ha transmès a la magistrada "el desig de la millor feina al servei de judicatura i la societat", en la mateixa línia que la Unió Progressista de Fiscals (UPF), que li ha desitjat molts encerts en el seu mandat i que ha felicitat el CGPJ per haver sabut arribar a un acord.

El Consell General de l'Advocacia Espanyola també ha desitjat a Perelló "grans èxits en la seva tasca al servei de la judicatura i la societat", en un missatge compartit per la mateixa xarxa social.