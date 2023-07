L'Icab atorga a Jesús G. Albalat el I Premi a la Trajectòria en el Periodisme del Sector Legal

BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab) ha concedit al periodista d''El Periódico de Catalunya' Jesús G. Albalat la primera edició del Premi Icab a la Trajectòria en el Periodisme del Sector Legal, ha explicat la corporació en un comunicat aquest dimecres.

La distinció l'ha acordada per unanimitat un jurat format pel degà de l'Icab, Jesús Sánchez; la vicedegana, Susana Ferrer; el secretari, Joaquim de Miquel; el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, i la presidenta de l'Associació de Directius de Comunicació de Catalunya, Maria Lluïsa Martínez.

Llicenciat en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Albalat compta amb més de 40 anys de dedicació al periodisme de tribunals, i l'Icab ha destacat que és considerat el "degà" dels periodistes de tribunals a Barcelona i Catalunya a banda de la seva publicació d'exclusives en l'àmbit judicial.

La Generalitat li va concedir el 2016 una menció honorífica el Dia de la Justícia "pel rigor i l'honestedat" en la seva feina com a periodista, que abans va exercir en el 'Diari de Barcelona', 'Avui' i 'El País'.

El Premi Icab a la Trajectòria en el Periodisme del Sector Legal no té dotació econòmica i els estatuts preveuen que el reconeixement consisteixi anualment en un diploma i una placa per a l'homenatjat, i la previsió és que aquest any es lliurin a la tardor.