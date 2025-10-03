L'ICAB acull la presentació del llibre 'Tractat de Protecció de Dades Personals'

BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha acollit aquest divendres la presentació del llibre 'Tractat de Protecció de Dades Personals' (Atelier), una obra coordinada per l'advocat i diputat de la Junta del Govern de l'ICAB, Alexander Salvador, i amb pròleg de la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Apdcat), Meritxell Borràs, ha informat el Col·legi en un comunicat.
L'acte, que s'ha celebrat a la Biblioteca de l'ICAB, ha comptat amb la participació de l'advocada i degana de l'ICAB, Cristina Vallejo, a més de Salvador i Borràs, a banda d'una vintena d'experts en dret digital de Barcelona, entre ells, Vanesa Alarcón-Caparrós, Juan Estheiman Amaya, María Alejandre de la Sotilla, Júlia Bacaria Gea i Jordi Becaria, entre d'altres.
Salvador ha expressat que el llibre "neix de la voluntat d'establir-se com una obra de referència" per a l'estudi acadèmic en l'àmbit de la protecció de dades, mentre que Borràs ha recordat que aquesta matèria requereix formació contínua perquè, progressivament, s'aproven noves normatives a tenir en compte.