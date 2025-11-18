L'IBTM World comptarà amb 14 projectes catalans centrats en el turisme de reunions

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)
El BEFuture, una iniciativa d'àmbit europeu liderada des de Catalunya per l'Agència Catalana de Turisme (ACT) per transformar el sector dels esdeveniments empresarials, portarà 14 projectes catalans a l'IBTM World Barcelona, fira internacional dedicada al turisme de reunions, incentius, congressos i esdeveniments.
Cofinançada per la Comissió Europea, la iniciativa presentarà un total de 80 solucions innovadores desenvolupades per pimes de 6 països europeus en l'esdeveniment, que se celebra fins dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, informa l'entitat firal en un comunicat aquest dimarts.
En el cas dels 14 projectes catalans, 6 se centren en l'economia circular, 2 en la bona governança, 3 en l'accessibilitat i la inclusió i 3 en la millora de l'experiència en els esdeveniments, i seran exhibits a l'espai BEFuture Discovery (estand M20) de l'IBTM World, amb presentacions diàries.
La directora de l'ACT, Arantxa Calvera, ha subratllat que Catalunya és un territori preparat per acollir qualsevol tipus d'esdeveniment, "amb una excel·lent infraestructura, un entorn únic i un compromís ferm amb la sostenibilitat, l'accessibilitat i el llegat dels esdeveniments".
Per la seva banda, la coordinadora del projecte BEFuture, Sònia Serracarbassa, ha assegurat que les pimes de Catalunya i de tot Europa "han fet un pas endavant amb solucions tangibles a reptes reals".
CATALUNYA
A l'estand de Catalunya, que ocupa una superfície de 200 m2 i que compta amb la presència de 47 empreses i entitats del territori, hi participen els principals Convention Bureaux territorials i locals, a més d'empreses hoteleres, DMC, espais de reunions i serveis auxiliars.
Durant els tres dies de fira, el Catalunya Convention Bureau té programades més de 100 cites amb agències, associacions i organitzadors d'esdeveniments internacionals, i organitza 7 presentacions temàtiques per mostrar "el seu valor afegit i la seva distinció com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025".