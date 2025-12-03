L'Ibex puja un 1,5% al migdia i se situa en màxims històrics després de superar els 16.700 punts gràcies a Inditex

MADRID 3 des. (EUROPA PRESS) -
L'Ibex-35 s'ha impulsat un 1,58% en el tram mitjà de negociació, fins a situar-se en els 16.733,5 punts, en màxims històrics, gràcies a l'embranzida d'Inditex, que s'ha revalorat més d'un 8% després de presentar els seus resultats.
La companyia tèxtil ha registrat un benefici net de 4.622 milions d'euros durant els nou primers mesos del seu exercici fiscal 2025-2026 (entre l'1 de febrer i el 31 d'octubre), la qual cosa suposa un augment del 3,9% respecte a un any abans. A més, ha obtingut un tercer trimestre de resultats rècord després de disparar els seus guanys i vendes.
Així, Inditex ha liderat les pujades del selectiu madrileny amb una alça del 8,13%, seguit per Sabadell (+2,32%), Repsol (+2,03%), Indra (+1,98%) i ACS (+1,62%). Pel que fa a les caigudes, les més destacades han estat les d'Enagás (-2,02%), Fluidra (-1,02%), ArcelorMittal (-0,46%), Mapfre (-0,44%) i Bankinter (-0,29%).