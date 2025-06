L'Ibex puja un 1,4% en l'obertura després de la treva al Pròxim Orient i pendent de l'opa BBVA-Sabadell

MADRID 24 juny (EUROPA PRESS) -

L'Ibex-35 ha iniciat la sessió d'aquest dimarts amb una pujada de l'1,39%, la qual cosa ha portat el selectiu madrileny a situar-se en els 14.012,3 punts cap a les 09.00, després de la treva al Pròxim Orient i a l'espera que el Consell de Ministres deliberi sobre l'opa del BBVA i Sabadell.

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat l'entrada en vigor d'un alto el foc entre Israel i l'Iran i ha reclamat a les parts que "no el violin", després de més de deu dies de conflicte arran de l'ofensiva militar llançada per l'exèrcit israelià contra el país centreasiàtic.

Després d'això, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmat que el Govern israelià ha acceptat un alto el foc amb l'Iran i ha destacat que la decisió ha estat adoptada en considerar que "ha aconseguit els objectius" de la seva ofensiva contra el país centreasiàtic, al mateix temps que ha advertit que "respondrà amb força" en cas que l'Iran llanci atacs nous contra el seu territori.

L'Iran va llançar ahir una sèrie de projectils contra una de les principals bases militars dels Estats Units a la regió la base d'Al-Udeid, a Qatar, un atac del qual havia avisat prèviament i que no ha causat víctimes entre nord-americanes ni de Qatar.

A Espanya, el Consell de Ministres d'aquest dimarts deliberarà sobre l'opa del BBVA sobre Sabadell abans que expiri el termini de 30 dies naturals que li dona la Llei de Defensa de la Competència, que finalitza el 27 de juny, segons fonts del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa.

L'anàlisi del Govern central es produeix arran de l'aprovació de l'operació per part de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) en fase dos i amb compromisos. Aquesta situació va implicar que l'opa passava a estar en mans del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, durant un termini de quinze dies laborables per decidir si l'aprovava o l'elevava al Consell de Ministres.

En els primers compassos d'aquest dimarts, les pujades més importants dins de l'Ibex-35 les anotaven Amadeus (+3,35%) i el BBVA (+2,81%), mentre que els descensos més pronunciats els registraven Repsol (-4,61%) i IAG (-1,72%).

Les borses europees principals obrien també la segona sessió de la setmana en vermell, amb pujades de l'1,95% per Frankfurt, de l'1,74% per a París, de l'1,48% per a Milà i del 0,66% per a Londres.

Després dels atacs iranians contra bases americanes a Qatar i l'Iraq, el preu del barril de cru Brent, de referència per a Europa, arribava a descendir un 4,2% per arribar als 67,55 dòlars, mentre que en la seva cotització West Texas Intermediate (WTI), de referència per als Estats Units, queia fins a gairebé un 4,3% per tocar els 65,57 dòlars.

Al mercat de les divises, la cotització de l'euro enfront del dòlar es col·locava en 1,1607 bitllets verds, mentre que l'interès exigit al bo a deu anys baixava fins al 3,180%.