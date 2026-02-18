L'Ibex-35 tanca amb una pujada de l'1,3% i un nou màxim històric tot i que no aconsegueix sobrepassar els 18.2

Jesús Hellín - Europa Press
MADRID 18 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Ibex-35 ha finalitzat la sessió d'aquest dimecres amb un rebot de l'1,35%, un nou màxim històric de 18.197,9 enters, després del principi d'acord en matèria d'armament nuclear entre els EUA i l'Iran i els rumors d'una sortida anticipada de la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
D'una banda, el principi d'acord permetrà aixecar les sancions nord-americanes al cru iranià i suavitzar les tensions a l'Orient Mitjà. Dimarts, el petroli Brent va caure un 2%, fins als 67 dòlars per barril, tot i que avui pujava més d'un 3%, fins als 69,66 dòlars. En el cas del barril West Texas, de referència als EUA, repuntaba un 3,6%, fins als 64,60 dòlars.
Els experts de Renda 4 també destaquen, en el pla comercial, l'acord entre Japó i els EUA, pel qual el país asiàtic invertirà 550.000 milions de dòlars a Washington perquè els aranzels es limitin al 15%.
D'altra banda, els inversors esperen conèixer aquesta tarda les actes de l'última reunió de la Reserva Federal, en la qual el banc central va decidir mantenir pausades les baixades de tipus, amb l'economia nord-americana mostrant-se resistent, especialment en el mercat laboral.
Quant a la presidència de Lagarde en el BCE, els analistes assenyalen que la seva sortida anticipada facilitaria que el president francès, Emmanuel Macron, i el canceller alemany, Friedrich Merz, trobin un nou banquer central per a l'eurozona abans de les eleccions presidencials franceses, previstes la primavera del 2027.