L'Ibex-35 s'impulsa un 1,11% i arriba als 17.000 punts per primera vegada en la història

MADRID 15 des. (EUROPA PRESS) -
L'Ibex-35 s'ha impulsat un 1,11% en la sessió d'aquest dilluns i ha assolit per primera vegada en la història els 17.000 punts.
La setmana passada el selectiu madrileny ja va temptejar aquesta cota històrica, però finalment no la va poder consolidar al tancament i va acabar divendres en els 16.883 enters. No obstant això, aquest dilluns la gran majoria d'empreses han recolzat l'índex fins als 17.041,4 enters.
En concret, els augments més destacats de la sessió els han marcat Bankinter (+3,02%), IAG (+2,85%), Acciona Energía (+2,58%), Banc Santander (+2,5%) i Sacyr (+2,29%) i al costat negatiu només Telefónica (-2,18%), Inditex (-2,08%), Repsol (-0,69%), Amadeus (-0,61%) i Fluidra (-0,34%).