L'Ibex-35 signa un 'divendres negre' després de caure un 5,83% en un dels seus pitjors dies des del 1992

MADRID 4 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Ibex-35 ha tingut un particular 'divendres negre' durant la sessió d'avui en caure un 5,83% fins a situar-se en els 12.422 punts i esborrar 770 punts en una sola sessió tot i el creixement registrat al febrer i al març.

La caiguda del 5,83% ha estat la pitjor de l'últim lustre. L'índex no queia tant des del mes de març del 2020, quan amb l'arribada de la pandèmia de la covid-19 es va començar a valorar si calia confinar la població i el selectiu fins i tot va arribar a caure a doble dígit.

Des de la creació de l'Ibex-35 el 1992, només hi ha hagut 16 sessions que han tancat pitjor que aquest divendres, dels aproximadament més de 8.250 dies hàbils borsaris que hi ha hagut, segons les dades consultades per Europa Press.

El selectiu s'ha vist llastrat per la banca i afectat pel desastre de Wall Street, que dijous al vespre es va desplomar pels anuncis del president dels Estats Units, Donald Trump, en matèria aranzelària i aquest divendres va camí de signar un altre enfonsament.