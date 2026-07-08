L'Ibex-35 s'enfonsa gairebé un 3% després de l'amenaça de Trump d'aturar el comerç amb Espanya

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 8 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Ibex-35 ha perdut gairebé un 3%, fins a situar-se prop dels 19.100 punts, després que el president dels EUA, Donald Trump, hagi carregat novament contra Espanya en dir que aturarà "completament" el comerç bilateral per negar-se a elevar la despesa en defensa fins al 5% del PIB.
El principal índex borsari espanyol ha aprofundit les seves pèrdues després d'iniciar la sessió d'aquest dimecres amb una baixada del 0,65%.
Cap a les 11.35 hores, l'Ibex-35 ha baixat un 2,58%, fins a situar-se en els 19.135,2 punts amb tots els valors en 'vermell', a excepció de Repsol, que ha repuntat un 3,72% esperonat per l'encariment del cru, Enagás (+0,30%) i Naturgy, que es mantenia pla.
Els valors que més han perdut fins ara han estat Banc Santander (-4,63%), Acerinox (-4,56%), IAG (-3,90%), Fluidra (-3,89%) i Amadeus (-3,89%).
Trump ha assegurat durant una conferència de premsa conjunta amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, que Espanya és "una causa perduda" a més d'"un soci terrible a l'OTAN" per negar-se a incrementar la despesa en defensa fins al mínim del 5% fixat del PIB.
El mandatari nord-americà ha expressat malestar amb diversos aliats pel seu, segons ell, poc compromís amb l'OTAN, però ha assenyalat especialment Espanya perquè "són hostils" i diuen "obertament" que no augmentaran la seva inversió en defensa més enllà del 2%.
"Espanya és una causa perduda. Per cert, ja no volem fer cap negoci comercial amb Espanya. Vull que el tallin. Espanya és un aliat terrible a l'OTAN. No participen. No paguen. No en vull saber res, d'Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, si us plau, incloses les visites", ha dit Trump.