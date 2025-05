L'Ibex 35 s'enfonsa un 2,5% amb els bancs en caiguda lliure per l'amenaça de Trump de nous aranzels

MADRID 23 maig (EUROPA PRESS) -

L'Ibex 35 ha canviat per complet de registre en el que era una sessió tranquil·la i s'ha desplomat un 2,5% a les 14.00 hores d'aquest divendres, fins a situar-se als 13.920,4 punts, escassos minuts després que Trump hagi amenaçat a la UE amb un aranzel del 50% a partir del juny.

El sector bancari espanyol és amb diferència el més afectat: CaixaBank restava un 4,56%; Banc Sabadell un 4,43%; BBVA un 4,35%; Unicaja un 4,24%; Bankinter un 3,75% i Banco Santander un 3,4% i, després d'ells, se situava Inditex, la cotitzada més gran de la Borsa, amb una reculada d'un 3,32%.

De fet, gairebé tots els valors de l'índex nacional es tenyien de vermell i amb prou feines tres aconseguien aguantar en els avanços amb Enagás al capdavant, que sumava un 1,1%.

El signe negatiu s'ha estès amb força a tota Europa, mentre que Londres descomptava un 1,13%; Frankfurt un 2%; París un 2,38% i Milà un 2,48%.

Tot això es produeix com a conseqüència que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha considerat que les negociacions comercials amb la Unió Europea "no estan fructificant", per la qual cosa ha recomanat imposar un aranzel del 50% sobre els seus productes a partir del proper 1 de juny.

Els futurs de Wall Street apunten, per la seva banda, a caigudes de gairebé el 2%.